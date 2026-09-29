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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 80
Al-Waqi'ah
80
56:80
تنزيل من رب العالمين ٨٠
تَنزِيلٌۭ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٠
تَنزِيلٞ
ﱎ
مِّن
ﱏ
رَّبِّ
ﱐ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
[80] ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก
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