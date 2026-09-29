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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 79
Al-Waqi'ah
79
56:79
لا يمسه الا المطهرون ٧٩
لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٩
لَّا
ﱉ
يَمَسُّهُۥٓ
ﱊ
إِلَّا
ﱋ
ٱلۡمُطَهَّرُونَ
ﱌ
٧٩
ﱍ
[79] ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น
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