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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 77
Al-Waqi'ah
77
56:77
انه لقران كريم ٧٧
إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌۭ كَرِيمٌۭ ٧٧
إِنَّهُۥ
ﱁ
لَقُرۡءَانٞ
ﱂ
كَرِيمٞ
ﱃ
٧٧
ﱄ
[77] นั่นคือ กุรอานอันทรงเกียรติ
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