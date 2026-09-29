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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 76
Al-Waqi'ah
76
56:76
وانه لقسم لو تعلمون عظيم ٧٦
وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌۭ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦
وَإِنَّهُۥ
ﳐ
لَقَسَمٞ
ﳑ
لَّوۡ
ﳒ
تَعۡلَمُونَ
ﳓ
عَظِيمٌ
ﳔ
٧٦
ﳕ
[76] และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่ หากพวกเจ้ารู้
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