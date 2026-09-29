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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 75
Al-Waqi'ah
75
56:75
۞ فلا اقسم بمواقع النجوم ٧٥
۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥
۞ فَلَآ
ﳊ ﳋ
أُقۡسِمُ
ﳌ
بِمَوَٰقِعِ
ﳍ
ٱلنُّجُومِ
ﳎ
٧٥
ﳏ
[75] ข้า (อัลลอฮฺ) ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงดาว
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Tafsir Fathul Majid
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