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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 74
Al-Waqi'ah
74
56:74
فسبح باسم ربك العظيم ٧٤
فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤
فَسَبِّحۡ
ﳅ
بِٱسۡمِ
ﳆ
رَبِّكَ
ﳇ
ٱلۡعَظِيمِ
ﳈ
٧٤
ﳉ
[74] ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด
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