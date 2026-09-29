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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 72
Al-Waqi'ah
72
56:72
اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون ٧٢
ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ٧٢
ءَأَنتُمۡ
ﲸ
أَنشَأۡتُمۡ
ﲹ
شَجَرَتَهَآ
ﲺ
أَمۡ
ﲻ
نَحۡنُ
ﲼ
ٱلۡمُنشِـُٔونَ
ﲽ
٧٢
ﲾ
[72] พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกขึ้นมา
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