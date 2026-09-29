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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 70
Al-Waqi'ah
70
56:70
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ٧٠
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَـٰهُ أُجَاجًۭا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠
لَوۡ
ﲬ
نَشَآءُ
ﲭ
جَعَلۡنَٰهُ
ﲮ
أُجَاجٗا
ﲯ
فَلَوۡلَا
ﲰ
تَشۡكُرُونَ
ﲱ
٧٠
ﲲ
[70] หากเราประสงค์ เราก็จะทำให้มันเค็มจัด แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู
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