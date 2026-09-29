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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 69
Al-Waqi'ah
69
56:69
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ٦٩
ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٦٩
ءَأَنتُمۡ
ﲤ
أَنزَلۡتُمُوهُ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلۡمُزۡنِ
ﲧ
أَمۡ
ﲨ
نَحۡنُ
ﲩ
ٱلۡمُنزِلُونَ
ﲪ
٦٩
ﲫ
[69] พวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา
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