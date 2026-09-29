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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 68
Al-Waqi'ah
68
56:68
افرايتم الماء الذي تشربون ٦٨
أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ٦٨
أَفَرَءَيۡتُمُ
ﲟ
ٱلۡمَآءَ
ﲠ
ٱلَّذِي
ﲡ
تَشۡرَبُونَ
ﲢ
٦٨
ﲣ
[68] พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรือ
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