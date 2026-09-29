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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 64
Al-Waqi'ah
64
56:64
اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ٦٤
ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ٦٤
ءَأَنتُمۡ
ﲋ
تَزۡرَعُونَهُۥٓ
ﲌ
أَمۡ
ﲍ
نَحۡنُ
ﲎ
ٱلزَّٰرِعُونَ
ﲏ
٦٤
ﲐ
[64] พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา
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