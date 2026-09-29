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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 63
Al-Waqi'ah
63
56:63
افرايتم ما تحرثون ٦٣
أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ٦٣
أَفَرَءَيۡتُم
ﲇ
مَّا
ﲈ
تَحۡرُثُونَ
ﲉ
٦٣
ﲊ
[63] พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านมาแล้วมิใช่หรือ
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