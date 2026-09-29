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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 62
Al-Waqi'ah
62
56:62
ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون ٦٢
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﲀ
عَلِمۡتُمُ
ﲁ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲂ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲃ
فَلَوۡلَا
ﲄ
تَذَكَّرُونَ
ﲅ
٦٢
ﲆ
[62] และโดยแน่นอน พวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญ
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