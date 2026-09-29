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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 61
Al-Waqi'ah
61
56:61
على ان نبدل امثالكم وننشيكم في ما لا تعلمون ٦١
عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦١
عَلَىٰٓ
ﱶ
أَن
ﱷ
نُّبَدِّلَ
ﱸ
أَمۡثَٰلَكُمۡ
ﱹ
وَنُنشِئَكُمۡ
ﱺ
فِي
ﱻ
مَا
ﱼ
لَا
ﱽ
تَعۡلَمُونَ
ﱾ
٦١
ﱿ
[61] ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้
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