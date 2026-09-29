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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 60
Al-Waqi'ah
60
56:60
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٦٠
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠
نَحۡنُ
ﱮ
قَدَّرۡنَا
ﱯ
بَيۡنَكُمُ
ﱰ
ٱلۡمَوۡتَ
ﱱ
وَمَا
ﱲ
نَحۡنُ
ﱳ
بِمَسۡبُوقِينَ
ﱴ
٦٠
ﱵ
[60] เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้า และเราก็จะไม่ถูกขัดขวาง
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