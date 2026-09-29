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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 59
Al-Waqi'ah
59
56:59
اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ٥٩
ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ٥٩
ءَأَنتُمۡ
ﱨ
تَخۡلُقُونَهُۥٓ
ﱩ
أَمۡ
ﱪ
نَحۡنُ
ﱫ
ٱلۡخَٰلِقُونَ
ﱬ
٥٩
ﱭ
[59] พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้สร้าง
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