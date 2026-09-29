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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 57
Al-Waqi'ah
57
56:57
نحن خلقناكم فلولا تصدقون ٥٧
نَحْنُ خَلَقْنَـٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٥٧
نَحۡنُ
ﱟ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱠ
فَلَوۡلَا
ﱡ
تُصَدِّقُونَ
ﱢ
٥٧
ﱣ
[57] เรานั้นได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมา ไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่เชื่อ (ในวันฟื้นคืนชีพ)
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