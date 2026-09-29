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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 56
Al-Waqi'ah
56
56:56
هاذا نزلهم يوم الدين ٥٦
هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٦
هَٰذَا
ﱚ
نُزُلُهُمۡ
ﱛ
يَوۡمَ
ﱜ
ٱلدِّينِ
ﱝ
٥٦
ﱞ
[56] นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทน
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