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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 55
Al-Waqi'ah
55
56:55
فشاربون شرب الهيم ٥٥
فَشَـٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٥
فَشَٰرِبُونَ
ﱖ
شُرۡبَ
ﱗ
ٱلۡهِيمِ
ﱘ
٥٥
ﱙ
[55] พวกเขาจะดื่ม (น้ำ) เช่นกับการดื่มของอูฐที่กระหายน้ำจัด
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