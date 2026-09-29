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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 53
Al-Waqi'ah
53
56:53
فماليون منها البطون ٥٣
فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٣
فَمَالِـُٔونَ
ﱍ
مِنۡهَا
ﱎ
ٱلۡبُطُونَ
ﱏ
٥٣
ﱐ
[53] และพวกเขาจะใส่มันเข้าไปเต็มท้อง
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