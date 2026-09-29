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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 52
Al-Waqi'ah
52
56:52
لاكلون من شجر من زقوم ٥٢
لَـَٔاكِلُونَ مِن شَجَرٍۢ مِّن زَقُّومٍۢ ٥٢
لَأٓكِلُونَ
ﱇ
مِن
ﱈ
شَجَرٖ
ﱉ
مِّن
ﱊ
زَقُّومٖ
ﱋ
٥٢
ﱌ
[52] แน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้นซักกูม
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