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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 50
Al-Waqi'ah
50
56:50
لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ٥٠
لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٥٠
لَمَجۡمُوعُونَ
ﳗ
إِلَىٰ
ﳘ
مِيقَٰتِ
ﳙ
يَوۡمٖ
ﳚ
مَّعۡلُومٖ
ﳛ
٥٠
ﳜ
[50] จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้กัน (วันกิยามะฮฺ)
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