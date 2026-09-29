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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 49
Al-Waqi'ah
49
56:49
قل ان الاولين والاخرين ٤٩
قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْـَٔاخِرِينَ ٤٩
قُلۡ
ﳒ
إِنَّ
ﳓ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﳔ
وَٱلۡأٓخِرِينَ
ﳕ
٤٩
ﳖ
[49] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงชนรุ่นก่อน ๆ และรุ่นหลัง ๆ นั้น
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
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