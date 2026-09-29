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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 47
Al-Waqi'ah
47
56:47
وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ٤٧
وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٧
وَكَانُواْ
ﳅ
يَقُولُونَ
ﳆ
أَئِذَا
ﳇ
مِتۡنَا
ﳈ
وَكُنَّا
ﳉ
تُرَابٗا
ﳊ
وَعِظَٰمًا
ﳋ
أَءِنَّا
ﳌ
لَمَبۡعُوثُونَ
ﳍ
٤٧
ﳎ
[47] และพวกเขาเคยกล่าวว่า เมื่อเราตายไปแล้ว และเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูกป่นแล้วเราจะถูกให้ฟื้นคนชีพอีกกระนั้นหรือ
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