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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 46
Al-Waqi'ah
46
56:46
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ٤٦
وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ٤٦
وَكَانُواْ
ﲿ
يُصِرُّونَ
ﳀ
عَلَى
ﳁ
ٱلۡحِنثِ
ﳂ
ٱلۡعَظِيمِ
ﳃ
٤٦
ﳄ
[46] และพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่ ๆ อยู่เป็นเนือง
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