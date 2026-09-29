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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 45
Al-Waqi'ah
45
56:45
انهم كانوا قبل ذالك مترفين ٤٥
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ٤٥
إِنَّهُمۡ
ﲹ
كَانُواْ
ﲺ
قَبۡلَ
ﲻ
ذَٰلِكَ
ﲼ
مُتۡرَفِينَ
ﲽ
٤٥
ﲾ
[45] แท้จริงพวกเขาแต่กาลก่อนนั้นเป็นพวกเจ้าสำราญ
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Tafsir Fathul Majid
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