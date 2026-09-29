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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 44
Al-Waqi'ah
44
56:44
لا بارد ولا كريم ٤٤
لَّا بَارِدٍۢ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤
لَّا
ﲴ
بَارِدٖ
ﲵ
وَلَا
ﲶ
كَرِيمٍ
ﲷ
٤٤
ﲸ
[44] ไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชม
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