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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 43
Al-Waqi'ah
43
56:43
وظل من يحموم ٤٣
وَظِلٍّۢ مِّن يَحْمُومٍۢ ٤٣
وَظِلّٖ
ﲰ
مِّن
ﲱ
يَحۡمُومٖ
ﲲ
٤٣
ﲳ
[43] อยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึบ
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