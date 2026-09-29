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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 42
Al-Waqi'ah
42
56:42
في سموم وحميم ٤٢
فِى سَمُومٍۢ وَحَمِيمٍۢ ٤٢
فِي
ﲬ
سَمُومٖ
ﲭ
وَحَمِيمٖ
ﲮ
٤٢
ﲯ
[42] อยู่ในลมร้อน และน้ำกำลังเดือด
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