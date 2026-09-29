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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 41
Al-Waqi'ah
41
56:41
واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ٤١
وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ ٤١
وَأَصۡحَٰبُ
ﲦ
ٱلشِّمَالِ
ﲧ
مَآ
ﲨ
أَصۡحَٰبُ
ﲩ
ٱلشِّمَالِ
ﲪ
٤١
ﲫ
[41] และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย)เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไร
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