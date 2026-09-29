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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 40
Al-Waqi'ah
40
56:40
وثلة من الاخرين ٤٠
وَثُلَّةٌۭ مِّنَ ٱلْـَٔاخِرِينَ ٤٠
وَثُلَّةٞ
ﲢ
مِّنَ
ﲣ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲤ
٤٠
ﲥ
[40] และกลุ่มชนจากรุ่นหลัง ๆ
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