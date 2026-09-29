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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 39
Al-Waqi'ah
39
56:39
ثلة من الاولين ٣٩
ثُلَّةٌۭ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٩
ثُلَّةٞ
ﲞ
مِّنَ
ﲟ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲠ
٣٩
ﲡ
[39] (คือ) กลุ่มชนจากรุ่นก่อน ๆ
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