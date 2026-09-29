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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 35
Al-Waqi'ah
35
56:35
انا انشاناهن انشاء ٣٥
إِنَّآ أَنشَأْنَـٰهُنَّ إِنشَآءًۭ ٣٥
إِنَّآ
ﲑ
أَنشَأۡنَٰهُنَّ
ﲒ
إِنشَآءٗ
ﲓ
٣٥
ﲔ
[35] แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนาง เป็นกรณีพิเศษจริง ๆ
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