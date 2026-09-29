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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 29
Al-Waqi'ah
29
56:29
وطلح منضود ٢٩
وَطَلْحٍۢ مَّنضُودٍۢ ٢٩
وَطَلۡحٖ
ﱽ
مَّنضُودٖ
ﱾ
٢٩
ﱿ
[29] และต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้น (ไม่เห็นลำต้น)
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