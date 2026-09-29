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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 28
Al-Waqi'ah
28
56:28
في سدر مخضود ٢٨
فِى سِدْرٍۢ مَّخْضُودٍۢ ٢٨
فِي
ﱹ
سِدۡرٖ
ﱺ
مَّخۡضُودٖ
ﱻ
٢٨
ﱼ
[28] (พวกเขา) อยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนาม
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