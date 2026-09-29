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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 27
Al-Waqi'ah
27
56:27
واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ٢٧
وَأَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ ٢٧
وَأَصۡحَٰبُ
ﱳ
ٱلۡيَمِينِ
ﱴ
مَآ
ﱵ
أَصۡحَٰبُ
ﱶ
ٱلۡيَمِينِ
ﱷ
٢٧
ﱸ
[27] และกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไร?
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