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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 25
Al-Waqi'ah
25
56:25
لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما ٢٥
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًۭا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥
لَا
ﱧ
يَسۡمَعُونَ
ﱨ
فِيهَا
ﱩ
لَغۡوٗا
ﱪ
وَلَا
ﱫ
تَأۡثِيمًا
ﱬ
٢٥
ﱭ
[25] ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระ และเป็นบาป
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