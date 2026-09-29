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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 24
Al-Waqi'ah
24
56:24
جزاء بما كانوا يعملون ٢٤
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٤
جَزَآءَۢ
ﱢ
بِمَا
ﱣ
كَانُواْ
ﱤ
يَعۡمَلُونَ
ﱥ
٢٤
ﱦ
[24] ทั้งนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขากระทำไว้
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