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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 23
Al-Waqi'ah
23
56:23
كامثال اللولو المكنون ٢٣
كَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ٢٣
كَأَمۡثَٰلِ
ﱞ
ٱللُّؤۡلُوِٕ
ﱟ
ٱلۡمَكۡنُونِ
ﱠ
٢٣
ﱡ
[23] ประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี
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