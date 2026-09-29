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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 21
Al-Waqi'ah
21
56:21
ولحم طير مما يشتهون ٢١
وَلَحْمِ طَيْرٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢١
وَلَحۡمِ
ﱖ
طَيۡرٖ
ﱗ
مِّمَّا
ﱘ
يَشۡتَهُونَ
ﱙ
٢١
ﱚ
[21] และเนื้อนกที่พวกเขาอยากรับประทาน
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