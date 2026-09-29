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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 19
Al-Waqi'ah
19
56:19
لا يصدعون عنها ولا ينزفون ١٩
لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١٩
لَّا
ﱌ
يُصَدَّعُونَ
ﱍ
عَنۡهَا
ﱎ
وَلَا
ﱏ
يُنزِفُونَ
ﱐ
١٩
ﱑ
[19] พวกเขาจะไม่มึนศีรษะ และไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้น
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