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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 18
Al-Waqi'ah
18
56:18
باكواب واباريق وكاس من معين ١٨
بِأَكْوَابٍۢ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍۢ مِّن مَّعِينٍۢ ١٨
بِأَكۡوَابٖ
ﱆ
وَأَبَارِيقَ
ﱇ
وَكَأۡسٖ
ﱈ
مِّن
ﱉ
مَّعِينٖ
ﱊ
١٨
ﱋ
[18] ถ้วยภาชนะใหญ่ และแก้วที่มีหู และจอกใส่สุราที่ไหลรินมา
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