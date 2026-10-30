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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 40
Al-Qiyamah
40
75:40
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ٤٠
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ٤٠
أَلَيۡسَ
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
بِقَٰدِرٍ
ﲥ
عَلَىٰٓ
ﲦ
أَن
ﲧ
يُحۡـِۧيَ
ﲨ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲩ
٤٠
ﲪ
[40] ดังนั้น พระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ
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