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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 39
Al-Qiyamah
39
75:39
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ٣٩
فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣٩
فَجَعَلَ
ﲝ
مِنۡهُ
ﲞ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ﲟ
ٱلذَّكَرَ
ﲠ
وَٱلۡأُنثَىٰٓ
ﲡ
٣٩
ﲢ
[39] แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่ เป็นเพศชายและเพศหญิง
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