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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 37
Al-Qiyamah
37
75:37
الم يك نطفة من مني يمنى ٣٧
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةًۭ مِّن مَّنِىٍّۢ يُمْنَىٰ ٣٧
أَلَمۡ
ﲐ
يَكُ
ﲑ
نُطۡفَةٗ
ﲒ
مِّن
ﲓ
مَّنِيّٖ
ﲔ
يُمۡنَىٰ
ﲕ
٣٧
ﲖ
[37] เขามิได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ
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Tafsir Fathul Majid
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