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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 35
Al-Qiyamah
35
75:35
ثم اولى لك فاولى ٣٥
ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ ٣٥
ثُمَّ
ﲅ
أَوۡلَىٰ
ﲆ
لَكَ
ﲇ
فَأَوۡلَىٰٓ
ﲈ
٣٥
ﲉ
[35] แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด
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