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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 30
Al-Qiyamah
30
75:30
الى ربك يوميذ المساق ٣٠
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ٣٠
إِلَىٰ
ﱭ
رَبِّكَ
ﱮ
يَوۡمَئِذٍ
ﱯ
ٱلۡمَسَاقُ
ﱰ
٣٠
ﱱ
[30] วันนั้น จะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า
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