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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 29
Al-Qiyamah
29
75:29
والتفت الساق بالساق ٢٩
وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ٢٩
وَٱلۡتَفَّتِ
ﱩ
ٱلسَّاقُ
ﱪ
بِٱلسَّاقِ
ﱫ
٢٩
ﱬ
[29] และขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่ง (เพราะความกลัว)
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