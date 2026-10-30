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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 28
Al-Qiyamah
28
75:28
وظن انه الفراق ٢٨
وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ٢٨
وَظَنَّ
ﱥ
أَنَّهُ
ﱦ
ٱلۡفِرَاقُ
ﱧ
٢٨
ﱨ
[28] และเขามั่นใจว่า แท้จริงเขาต้องจากไป
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Tafsir Fathul Majid
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