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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 26
Al-Qiyamah
26
75:26
كلا اذا بلغت التراقي ٢٦
كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ٢٦
كـَلَّآ
ﱛ
إِذَا
ﱜ
بَلَغَتِ
ﱝ
ٱلتَّرَاقِيَ
ﱞ
٢٦
ﱟ
[26] เปล่าเลย เมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอย
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